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यातायात प्रभारी परमहंस ने बच्चों को सड़क पर सुरक्षित चलने के तरीके बताए। उन्होंने हमेशा बाईं ओर चलने और सड़क पार करते समय दाएं-बाएं देखकर आकलन करने को कहा। यातायात संकेतों और सिग्नल का पालन करना भी अनिवार्य बताया गया। कार्यक्रम में दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट के प्रयोग पर जोर दिया गया। नाबालिगों को वाहन न चलाने, मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने और तेज गति से वाहन चलाने से बचने की सलाह दी गई। संवाद