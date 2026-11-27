Sant Kabir Nagar News: छात्रों को पढ़्ाया सड़क सुरक्षा का पाठ
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:31 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:31 AM IST
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संतकबीरनगर। यातायात माह नवंबर के तहत बृहस्पतिवार को खलीलाबाद के एक निजी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। यातायात पुलिस ने छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी।
यातायात प्रभारी परमहंस ने बच्चों को सड़क पर सुरक्षित चलने के तरीके बताए। उन्होंने हमेशा बाईं ओर चलने और सड़क पार करते समय दाएं-बाएं देखकर आकलन करने को कहा। यातायात संकेतों और सिग्नल का पालन करना भी अनिवार्य बताया गया। कार्यक्रम में दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट के प्रयोग पर जोर दिया गया। नाबालिगों को वाहन न चलाने, मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने और तेज गति से वाहन चलाने से बचने की सलाह दी गई। संवाद
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यातायात प्रभारी परमहंस ने बच्चों को सड़क पर सुरक्षित चलने के तरीके बताए। उन्होंने हमेशा बाईं ओर चलने और सड़क पार करते समय दाएं-बाएं देखकर आकलन करने को कहा। यातायात संकेतों और सिग्नल का पालन करना भी अनिवार्य बताया गया। कार्यक्रम में दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट के प्रयोग पर जोर दिया गया। नाबालिगों को वाहन न चलाने, मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने और तेज गति से वाहन चलाने से बचने की सलाह दी गई। संवाद
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