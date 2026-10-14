Sant Kabir Nagar News: सोनाक्षी बनाई गईं एक दिन की प्रधानाध्यापिका

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प्रधानाध्यापिका सोनाक्षी यादव ने विद्यालय में बच्चों के अनुशासन, साफ-सफाई, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था और अन्य समस्याओं के समाधान पर ध्यान देने के निर्देश दिए। विज्ञापन

उन्होंने प्रधानाध्यापिका के दायित्वों का निर्वहन करते हुए विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने नई प्रधानाध्यापिका का स्वागत किया और उनके निर्देशों का पालन किया। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना और उन्हें जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान अनीश, मनीष, विकास, प्रशांत, समर, अर्पिता, अंजलि, पलक, आयशा, काशिफा, जावेरिया, नईमा, मरियम, इकरा, अफीफा, ममता आदि मौजूद रहीं। प्रधानाध्यापिका सोनाक्षी यादव ने विद्यालय में बच्चों के अनुशासन, साफ-सफाई, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था और अन्य समस्याओं के समाधान पर ध्यान देने के निर्देश दिए।उन्होंने प्रधानाध्यापिका के दायित्वों का निर्वहन करते हुए विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने नई प्रधानाध्यापिका का स्वागत किया और उनके निर्देशों का पालन किया। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना और उन्हें जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान अनीश, मनीष, विकास, प्रशांत, समर, अर्पिता, अंजलि, पलक, आयशा, काशिफा, जावेरिया, नईमा, मरियम, इकरा, अफीफा, ममता आदि मौजूद रहीं।

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संतकबीरनगर। मिशन शक्ति अभियान के तहत खलीलाबाद ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय गिरधरपुर में एक दिन की प्रधानाध्यापिका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा आठ की छात्रा सोनाक्षी यादव को एक दिन के लिए प्रधानाध्यापिका और कक्षा सात की छात्रा अरहमा खातून को उप प्रधानाध्यापिका का दायित्व सौंपा गया।