Sant Kabir Nagar News: सैंपलिंग के नाम पर दुकानदार को धमकाया, प्राथमिकी दर्ज

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पीड़िता विजयलक्ष्मी पत्नी सजनलाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 23 अगस्त को बेलहरकला थाना क्षेत्र के कटवा निबिहा अगियौना गांव निवासी विनोद कुमार पांडेय उनके घर के पास बाइक खड़ी कर दुकान पर पहुंचा। उसने मिठाई का सैंपल मांगा। पीड़िता के अनुसार, वह इससे पहले भी तीन बार सैंपल ले जा चुका है।इस बार सैंपल देने से मना करने पर आरोपी गालीगलौज करने लगा। शोर सुनकर विजयलक्ष्मी का बेटा अनुभव बाहर आया तो आरोप है कि विनोद ने उसे जान से मारने की धमकी दी और बाइक मौके पर छोड़कर भाग गया। अनुभव ने सुरक्षा की दृष्टि से बाइक थाने में लाकर जमा कर दी।पीड़िता के मुताबिक घटना के बाद से उनकी तबीयत खराब थी। स्वस्थ होने के बाद शनिवार को उन्होंने मेंहदावल थाने में तहरीर दी। उन्होंने अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर आशंका भी जताई है। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।