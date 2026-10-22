फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Scientific techniques are essential for making agriculture environmentally friendly.

Sant Kabir Nagar News: कृषि को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक आवश्यक

Thu, 22 Oct 2026 11:44 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
Scientific techniques are essential for making agriculture environmentally friendly.
कोचरी में आयोजित किसान गोष्ठी में मौजूद किसान-स्रोत कृ​षि विज्ञान केंद्र
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

धनघटा। कृषि विज्ञान केंद्र बगही के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉ. सीपीएन गौतम ने किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धति अपनाने, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण तथा खेती की लागत कम करके आय बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कि वर्तमान समय में कृषि को अधिक टिकाऊ, लाभकारी एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना आवश्यक है।
वह कृषि विज्ञान केंद्र बगही एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 22 अक्तूबर से 30 नवंबर तक संचालित खेती बचाओ अभियान के अंतर्गत बृहस्पतिवार को विकासखंड हैंसर बाजार के कोचरी गांव में किसान गोष्ठी में बोल रहे थे।
विज्ञापन

इस दाैरान उन्होंने फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका उचित प्रबंधन करने, मिट्टी की नियमित जांच कराने तथा मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मिट्टी का स्वास्थ्य सुरक्षित रखकर ही लंबे समय तक कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बनाए रखा जा सकता है। साथ ही, किसानों को स्थानीय परिस्थितियों एवं मौसम के अनुकूल फसलों का चयन करने तथा आधुनिक कृषि यंत्रों का समुचित उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस अवसर पर डॉ. देवेश कुमार ने फसल अवशेष प्रबंधन एवं विभिन्न कृषि यंत्रों की उपयोगिता पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने किसानों को फसल अवशेषों के उचित निस्तारण, कृषि कार्यों में मशीनों के प्रभावी उपयोग तथा आधुनिक तकनीकों के माध्यम से श्रम एवं खेती की लागत कम करने के उपाय बताए। डॉ. अभिनव सिंह ने किसानों को कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र की प्रसार गतिविधियों, वैज्ञानिक कृषि तकनीकों के प्रभावी प्रसार तथा किसानों तक नवीन कृषि ज्ञान पहुंचाने के महत्व के बारे में जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान किसानों की कृषि संबंधी समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। किसानों से अपील की गई कि वे वैज्ञानिक सलाह के अनुसार खेती करें तथा प्राकृतिक संसाधनों एवं मृदा स्वास्थ्य का संरक्षण करते हुए कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कार्य करें। इस अवसर पर डॉ. धर्मेंद्र कुमार, एडीओ कृषि फिरतु राम आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed