Sant Kabir Nagar News: एमएलसी चुनाव को लेकर आज बंद रहेंगे विद्यालय

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डीएम अनुज मलिक ने बताया कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव का मतदान होना है। इसे देखते हुए प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और महाविद्यालय बंद रहेंगे। उन्होंने डीआईओएस और बीएसए को आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया है। संवाद

संतकबीरनगर। शिक्षक एमएलसी चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने समस्त विद्यालयों-महाविद्यालयों को 23 अक्तूबर (शुक्रवार) को बंद कर दिया है।