Sant Kabir Nagar News: एमएलसी चुनाव को लेकर आज बंद रहेंगे विद्यालय
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:47 PM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:47 PM IST
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संतकबीरनगर। शिक्षक एमएलसी चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने समस्त विद्यालयों-महाविद्यालयों को 23 अक्तूबर (शुक्रवार) को बंद कर दिया है।
डीएम अनुज मलिक ने बताया कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव का मतदान होना है। इसे देखते हुए प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और महाविद्यालय बंद रहेंगे। उन्होंने डीआईओएस और बीएसए को आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया है। संवाद
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डीएम अनुज मलिक ने बताया कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव का मतदान होना है। इसे देखते हुए प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और महाविद्यालय बंद रहेंगे। उन्होंने डीआईओएस और बीएसए को आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया है। संवाद