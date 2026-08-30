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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Roadside bushes pose a risk of accidents.

Sant Kabir Nagar News: सड़क किनारे उगी झाड़ियां से हादसों को खतरा

Sun, 30 Aug 2026 11:04 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:04 PM IST
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Roadside bushes pose a risk of accidents.
सेमरियावां। विकास खंड सेमरियावां क्षेत्र के गांवों को राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बेलहवा चुरेब से जोड़ने वाले दुधारा-बेलहवा चुरेब संपर्क मार्ग के किनारे उगी झाड़ियां राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई हैं। सड़क के दोनों किनारों पर झाड़ियों के बढ़ जाने से कई जगह मोड़ पर सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते। ऐसे में हादसे की आशंका बनी हुई है।
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यह संपर्क मार्ग दुधारा, परसाशेख, गंगैचा, दशावां, सुकरौली, बजहरा, कैथवलिया, देवरिया लाल, चाईंकला और थुरंडा समेत दर्जनों गांवों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। प्रतिदिन सैकड़ों लोग इसी मार्ग से तहसील और जिला मुख्यालय सहित अन्य स्थानों पर आवागमन करते हैं। मार्ग पर कई स्थानों पर मोड़ भी हैं।
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ग्रामीणों के अनुसार बजहरा और कैथवलिया के बीच सड़क किनारे झाड़ियां काफी बढ़ गई हैं। मोड़ के पास झाड़ियों के कारण सामने से आने वाले वाहन नजर नहीं आते। दोपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ बड़े वाहनों के चालकों को भी आवागमन में परेशानी होती है।
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बारिश के मौसम में झाड़ियों के और फैलने से स्थिति और खराब हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क किनारे उगी झाड़ियों की नियमित कटाई नहीं होने से समस्या लगातार बढ़ रही है। यदि समय रहते झाड़ियों की सफाई नहीं कराई गई तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। इसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है।

ग्रामीण इरशाद अहमद, इम्तियाज अहमद, इब्राहिम सिद्दीकी, मोहम्मद अरशद, शारिक सिद्दीकी, साजिद खान, प्रेमनाथ चौधरी, अब्दुल कलाम, रामवृक्ष यादव, महमूद आलम और नजीर अहमद ने प्रशासन से सड़क किनारे उगी झाड़ियों की तत्काल कटाई कराकर मार्ग को सुरक्षित बनाने की मांग की है।
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