Sant Kabir Nagar News: छात्रों को सिखाए गए सड़क सुरक्षा के नियम
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:48 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:48 PM IST
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संतकबीरनगर। कोतवाली क्षेत्र में यातायात माह के तहत शुक्रवार को यातायात पुलिस ने एक निजी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी। नुक्कड़ नाटक से बच्चों ने सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। यातायात प्रभारी परमहंस ने सुरक्षित चलने के तरीके बताए। उन्होंने लोगों को बाईं ओर चलने, दाएं-बाएं देखकर सड़क पार करने की सलाह दी। संवाद
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