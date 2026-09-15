Sant Kabir Nagar News: सूती मिल रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज बनने से रास्ता अवरुद्ध

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लोग नगर के काजीपुर चौराहे से दक्षिण निकलने वाले रोड पर बनी पुलिया का सहारा लेते हैं, लेकिन बरसात में यह पुलिया पानी से भर गया है, जिसके कारण आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जान जोखिम में रखकर सफर करने को मजबूर हो रहे हैं।इसी नगर पंचायत के मोहल्ला इस्लामनगर में जहां सुविधाओं का अभाव है वहीं इस मोहल्ले को जोड़ने वाला एक मात्र रास्ता रेलवे की पुलिया है। कटसहरा-मगहर मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज बनने से यह मार्ग बंद होने से इस्लामनगर, मोहिद्दीनपुर, मोहम्मदपुर कठार, अशरफाबाद, बनपुरवा आदि गांव के साथ ही गोरखपुर जिले के सुरवलिया, रघुनाथपुर, परमेश्वरपुर, सुगौना, हरपुर बुदहट, कटसहरा आदि गांवों के लिए जाने में परेशानी झेलनी पड़ रही है।बारिश होने से इस पुलिया में पानी भर जाने से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हो रहे हैं। नगरवासी हाफिज रिजवान, फखरे आलम सनी, खलील खान, त्रिलोकीनाथ वर्मा, सभासद गौरव निषाद आदि ने बताया कि जबसे रेलवे ओवरब्रिज बनने के कारण मार्ग बंद हुआ है तब से लोग नगर के काजीपुर चौराहे से दक्षिण रेलवे पुलिया के रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। परंतु यह पुलिया इतनी नीची है कि इससे सिर्फ पैदल, मोटरसाइकिल, साइकिल, ई रिक्शे ही बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं। जबकि जल निगम द्वारा इसी रास्ते से पेयजल के के लिए पाइप लाइन भी बिछाई गई है।रेलवे पुलिया के रास्ते अंडरपास बनाने के लिए कई बार नगर प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के साथ ही रेलवे के अधिकारियों तक गुहार लगाई गई। कई बार प्रदर्शन भी हुए लेकिन इसका समाधान नहीं हो सका है। लोगों ने मांग की है कि जबतक ओवरब्रिज बनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक अस्थायी रूप से ही रेलवे पुलिया के रास्ते की मरम्मत कराई जाए, ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके।