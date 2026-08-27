Sant Kabir Nagar News: निजी विद्यालय पर अतिरिक्त फीस वसूली और छात्रा को परेशान करने का आरोप

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गिरजाशंकर के अनुसार उनकी बेटी एक निजी विद्यालय में पढ़ती है। प्रवेश के समय विद्यालय की ओर से वातानुकूलित कक्ष, वातानुकूलित वाहन, स्वच्छ पेयजल समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, लेकिन आरोप है कि बाद में इन सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कराया गया। उनका यह भी आरोप है कि विद्यालय द्वारा पूर्व में बताई गई फीस से अधिक शुल्क लिया जा रहा है।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि फीस जमा न करने पर उनकी बेटी को कथित रूप से कक्षा में अन्य बच्चों के सामने खड़ा किया जाता था और अपमानित किया जाता था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि करीब एक सप्ताह से छात्रा को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जिससे उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।