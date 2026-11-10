Sant Kabir Nagar News: छठ पर्व की तैयारियां तेज, कराई जा रही पोखरों और तालाबों की सफाई

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संतकबीरनगर। छठ पर्व 13 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो 16 नवंबर तक चलेगा। इसे लेकर शहर से देहात तक तैयारी शुरू हो गई है। छठ घाटों की रंगाई-पुताई के साथ साफ-सफाई शुरू करा दी गई है। इसके साथ ही महिलाएं घाटों पर वेदी बनाने में जुट गई हैं।खलीलाबाद शहर के समय माता मंदिर स्थित पक्का पोखरा, शुगर मिल स्थित पोखरा, गोला बाजार स्थित अस्थायी पोखरा आदि जगहों पर साफ-सफाई व रंगाई-पुताई का कार्य तेजी से चल रहा है।महिलाएं घाट पर अपना स्थान चयन कर वेदी बनाने में जुटी है। नहाय-खाय के साथ 13 नवंबर से पर्व शुरू हो जाएगा जो 16 नवंबर तक चलेगा।14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य, 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और उसके बाद व्रत का पारण होगा।नगर पालिका के ईओ अवधेश भारती ने बताया कि छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कत न हो साथ ही सभी छठ घाटों पर आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिया है। इसके साथ ही छठ घाट को सीसीटीवी से लैस करने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि यहां के आसपास आवारा पशु घूमते हुए दिखाई न पड़ें यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा। बिजली की बेहतर सुविधा दी जाएगी।क