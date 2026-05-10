Sant Kabir Nagar News: पुलिसकर्मियों ने घायल को पहुंचाया अस्पताल

विज्ञापन

संतकबीरनगर। पीआरवी द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति को अस्पताल भिजवाया गया। पीआरवी को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत टडवरियात से कालर द्वारा मोटरसाइकिल व रथ के आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल अजय साहनी ठाकुरद्वारा थाना मेंहदावल के संबंध में सूचना दी गई। सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को इलाज हेतु सीएचसी मेंहदावल भिजवाया गया। संवाद