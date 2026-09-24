Sant Kabir Nagar News: पुलिस ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान

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महुली। एसपी के निर्देश पर महुली पुलिस ने बृहस्पतिवार की शाम को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। थानाध्यक्ष दुर्गेश पांडेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के प्रमुख बाजारों, चौराहों और सार्वजनिक मार्गों का निरीक्षण किया।अभियान के दौरान सड़क किनारे किए गए अस्थायी अतिक्रमण, दुकानों के सामने सड़क पर सामान फैलाकर बेचने और आवागमन में बाधा बन रहे ठेला-वाहनों को हटवाया गया।पुलिस ने संबंधित दुकानदारों और व्यापारियों को समझाते हुए भविष्य में सड़क पर अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। एसओ ने कहा कि सार्वजनिक मार्ग किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी नागरिकों का है।अतिक्रमण के कारण पैदल चलने वाले लोगों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को परेशानी होती है। जाम लगने से एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों को भी मौके पर पहुंचने में देरी होती है।उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रास्ता सबका है, इसकी सुरक्षा और सुगमता भी हम सबकी जिम्मेदारी है। फुटपाथ या सड़क पर कब्जा करना गलत है।ो