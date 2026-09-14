Sant Kabir Nagar News: निर्माण कार्याें में गुणवत्ता का रखें विशेष ध्यान

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संतकबीरनगर। डीएम आलोक कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित प्राप्तांक एवं ग्रेडिंग के आधार पर विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक कलक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें डीएम ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि गुणवत्ता में किसी प्रकार कमी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि जिन परियोजनाओं के निर्माण कार्य के लिए धनराशि प्राप्त हो गई है उन परियोजनाओं का कार्य निश्चित समयावधि के अंतर्गत कार्यदायी संस्थाएं पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्यो की प्रगति को सभी कार्यदायी संस्थाएं सीएमआईएस पोर्टल पर फीड कराना सुनिश्चित करें।उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि जो परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं उनको संबंधित विभाग को हैंडओवर कर दिया जाए। सीएम डैशबोर्ड की प्रगति रिपोर्ट में अपेक्षाकृत धीमी प्रगति दर्शाने वाले विभाग व कार्यों से संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि कार्यों व योजनाओं में गुणात्मक प्रगति लाते हुए बेहतर परफॉर्मेंस बनाए रखें।समीक्षा के दौरान जनपद में फैमिली आईडी बनाने की प्रगति की विकासखंडवार समीक्षा की गई। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्रों में जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उनका शत-प्रतिशत फैमिली आईडी बनाना सुनिश्चित करें। शहरी क्षेत्रों में अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका व नगर पंचायत को फैमिली आईडी बनाने में प्रगति लाने के निर्देश दिए।