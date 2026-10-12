Sant Kabir Nagar News: बाजार में नवरात्र की रौनक, बढ़ी खरीदारी

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संतकबीरनगर। शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले ही शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। देवी मंदिरों में पूजा-अर्चना की तैयारियों के साथ श्रद्धालु पूजन सामग्री, माता की चुनरी, लहंगा-पटका, अखंड ज्योति और हवन कुंड की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों पर पारंपरिक सामग्री के साथ नए डिजाइन के सजावटी सामान भी उपलब्ध हैं। जिले के देवी मंदिरों में होने वाले पूजन 11 से 21 अक्तूबर तक होने वाले आयोजन से कारोबारियों को बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।बाजार में माता की चुनरी 10 से 500 रुपये तक और लहंगा-पटका सेट 400 से 700 रुपये तक में उपलब्ध हैं। मोती जड़ित चुनरी और विशेष डिजाइन के लहंगे ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं।पीतल धातु की अखंड ज्योति की कीमत 300 से 2000 रुपये तक है। वहीं तांबे के हवन कुंड 500 से 2500 रुपये और स्टील के हवन कुंड 150 से 500 रुपये तक में बिक रहे हैं। दुकानदार सुनील जायसवाल ने बताया कि ग्राहक घटस्थापना से पहले ही अपनी पसंद का सामान खरीदने पहुंच रहे हैं।दुकानदार विवेक ने बताया कि नवरात्र के लिए माता के शृंगार और पूजन सामग्री की मांग बढ़ी है। कई ग्राहक मनपसंद पोशाक और सजावटी सामान की एडवांस बुकिंग करा रहे हैं। नवरात्र के दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने से बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है।