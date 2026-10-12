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Sant Kabir Nagar News: 45 दिन के नवजात की मौत मामले में नामजद आरोपी गिरफ्तार

Mon, 12 Oct 2026 12:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:34 AM IST
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Named accused arrested in the death case of a 45-day-old newborn
संवाद न्यूज एजेंसी
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लोहरौली (संतकबीरनगर)। दुधारा थाना क्षेत्र के डिघवा गांव में 45 दिन के नवजात की मौत के मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी रामअवध उर्फ अवधराम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रविवार को उसे डिघवा डिगेश्वरनाथ से मठियापार जाने वाले मार्ग के पास से पकड़ा।
आरोपी के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया है। दुधारा थाना क्षेत्र के डिघवा गांव निवासी माधुरी ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी थी कि चार अक्तूबर को पड़ोसी अवधराम और उसकी बेटियों मोनी व चंदनी ने उनको गालियां देकर मारपीट की थी।
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आरोप है कि इसके अगले दिन पांच अक्तूबर की रात करीब 12:00 बजे अवधराम, उसकी दोनों बेटियां मोनी व चंदनी और दामाद बबलू उनकी झोपड़ी में घुस आए। आरोपियों ने उनके 45 दिन के बेटे के मुंह पर कपड़ा डालकर गला दबाने का प्रयास किया। इस दौरान आहट पाकर वह जाग गई, और उन्हें पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह भाग गए।
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इस बीच बच्चे की हालत बिगड़ गई। उसने डायल 112 पर फोन पर सूचना दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस नवजात को सेमरियावां अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद माधुरी की तहरीर पर दुधारा थाने में आरोपी अवधराम, उसकी बेटियों मोनी व चंदनी तथा दामाद बबलू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
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