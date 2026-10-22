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Sant Kabir Nagar News: एमएलसी चुनाव आज, 1540 मतदाता डालेंगे वोट

Thu, 22 Oct 2026 11:49 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:49 PM IST
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MLC elections today; 1,540 voters to cast their ballots
विकास भवन मे ंएमएलसी चुनाव के लिए मतपत्र लेते मतदान कर्मी-स्रोत सूचना
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (विधान परिषद) के चुनाव में शुक्रवार को होने वाले मतदान के लिए विकास भवन से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गईं। बृहस्पतिवार देर शाम तक पार्टियां बूथों पर पहुंचीं। जिले के सात मतदान केंद्रों पर मतदान होना है। इसमें 1540 मतदाता वोट डालेंगे। मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होना है।

डीएम अनुज मलिक ने बताया कि सभी जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने जोन एवं सेक्टर में भ्रमणशील रहकर निर्वाचन सकुशल संपन्न कराएंगे। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सात मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदाताओं की संख्या 1540 है। मतदान केंद्र में 194-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन सांथा, 195-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन मेंहदावल, 196-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन सेमरियावां, 197-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन बघौली, 198-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन खलीलाबाद, 199-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन नाथनगर व 200-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन हैंसर बाजार को मतदान केंद्र बनाया गया है।
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