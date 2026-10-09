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Sant Kabir Nagar News: दहेज के लिए विवाहिता को पीटा, घर से निकाला

Sat, 10 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:00 AM IST
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Married woman beaten for dowry, thrown out of home
संतकबीरनगर। दहेज में मोटरसाइकिल और 50 हजार रुपये की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को प्रताड़ित किया गया। उसे मारपीट कर घर से निकालने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर बखिरा पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पीड़िता बखिरा क्षेत्र की निवासी है। उसकी शादी 10 फरवरी 2022 को गोरखपुर के खोरठा गांव निवासी मुकेश साहनी से हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज मांगा। उन्होंने मोटरसाइकिल और 50 हजार रुपये की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। कुछ माह बाद मायके वाले पंचायत कर उसे विदा कराने पहुंचे। ससुराल पक्ष के आश्वासन पर वह लौट गई।
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एसओ दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पति मुकेश साहनी, सास किताबी देवी, ससुर बृहस्पति साहनी और ननद जानकी व कामिनी आरोपी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद
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