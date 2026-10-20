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Sant Kabir Nagar News: युवती को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोपी गिरफ्तार

Tue, 20 Oct 2026 01:44 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:44 AM IST
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Man arrested for luring away a young woman
संतकबीरनगर। युवती को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित आरोपी को मेंहदावल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को सोनबरसा मोड़ के पास से पकड़ा गया। इसके बाद उसे न्यायालय भेज दिया गया। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार रवाना कर दिया गया।बखिरा थाना क्षेत्र के सईं बुजुर्ग गांव निवासी मो. सलीम के खिलाफ मेंहदावल थाने में प्राथमिकी दर्ज है। पीड़ित ने 23 अगस्त को तहरीर देकर अपनी बहन को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। मेंहदावल पुलिस ने 19 अक्तूबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई।
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