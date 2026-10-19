Sant Kabir Nagar News: महिलाओं को अधिकारों के प्रति किया जागरूक

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संतकबीरनगर। मिशन शक्ति के तहत रविवार को जिले के सभी थानों की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस टीमों ने बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, आत्मरक्षा के उपायों और महिला सुरक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान गांवों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद भी किया गया।एंटी रोमियो टीमों ने महिलाओं और बालिकाओं को महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम, छेड़छाड़ से बचाव और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। पुलिसकर्मियों ने कहा कि महिलाएं किसी भी तरह की परेशानी होने पर निडर होकर पुलिस से संपर्क करें। उनकी शिकायतों का नियमानुसार निस्तारण कराया जाएगा।कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने आजमपुर, बघौली तिराहा और कुसमीदाड़ी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। महिला थाना पुलिस ने माता समय मंदिर, मेंहदावल बाईपास और जिला अस्पताल क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक किया। धनघटा पुलिस ने चपरा पूर्वी और उचवा गांव, जबकि महुली पुलिस ने सवापार और मझौसा उर्फ गणेशपुर में अभियान चलाया।इसी तरह मेंहदावल पुलिस ने बाराखाल दुर्गा मंदिर और अंजहिया बाजार, बखिरा पुलिस ने सहजनवा तिराहा तथा बेलहरकला पुलिस ने नगर पंचायत क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया। धर्मसिंहवा पुलिस ने माउवाकोमर, जखनिया, बेलराई और हकीमपुर में महिलाओं, बालिकाओं और स्कूली छात्राओं को पंपलेट वितरित कर सुरक्षा संबंधी जानकारी दी।पुलिस टीमों ने महिलाओं और बालिकाओं को महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, आपातकालीन सेवा 112, एंबुलेंस सेवा 108, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में बताया। साइबर अपराध की शिकायत के लिए साइबर अपराध पोर्टल की जानकारी भी दी गई।महिला बीट अधिकारियों और मिशन शक्ति टीमों ने ग्राम चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। साथ ही समस्याओं के त्वरित और विधिसम्मत निस्तारण के लिए संवाद किया। पुलिस ने महिलाओं से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी तरह के उत्पीड़न की स्थिति में तत्काल सूचना देने की अपील की।