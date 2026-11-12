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Sant Kabir Nagar News: रामकथा के अमृत से सराबोर होगा खलीलाबाद

Thu, 12 Nov 2026 11:28 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:28 PM IST
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Khalilabad will be steeped in the nectar of the Ramkatha.
संतकबीरनगर। शहर के जूनियर हाईस्कूल मैदान में 18 से 24 नवंबर तक अखिल भारतीय श्रीराम-नाम जागरण मंच एवं कल्याण सेवा संस्थान के तत्वावधान में सात दिवसीय श्रीराम कथा एवं पर्यावरण संरक्षण यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्वामी विष्णु दास प्रवचन करेंगे। कथा प्रतिदिन अपराह्न तीन बजे से शाम सात बजे तक होगी।
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यह जानकारी अभिलाष भट्ट ने दी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन की विशेषता यह है कि इसका उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव की चेतना जगाना भी है। रामकथा से मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने, पर्यावरण संरक्षण, बेजुबान प्राणियों की सेवा, गरीब बच्चों की शिक्षा में सहयोग और उपेक्षित प्रतिभाओं को सम्मान दिलाने का संकल्प लिया जाएगा।
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प्रतिदिन सुबह आठ से दस बजे तक यज्ञ होगा। 24 नवंबर को पूर्णाहुति के साथ महोत्सव का समापन होगा। प्रतिदिन श्रोताओं के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी रहेगी।
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