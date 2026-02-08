Sant Kabir Nagar News: श्रीराम कथा के शुभारंभ पर कलशयात्रा निकाली
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
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सेमरियावां। सेमरियावां श्रीराम कथा शुभारंभ पर रविवार को कलशयात्रा निकाली गई। आचार्य देवानंद महाराज, कथावाचक कुंडल कृष्ण शास्त्री ने 251 कलश पूजन के साथ यात्रा शुरू हुई। कलशयात्रा सेमरियावा के गोराहवा पुरवे से होते हुए ककराह मंदिर पहुंची। जहां कलश भरकर वापस कथा स्थल पर पहुंची। कलशयात्रा में छेदी प्रसाद यादव, रविंद्र नाथ सिंह, राजकुमार कनौजिया, कन्हैया लाल यादव, राम पुरुषोत्तम गुप्ता, रामसागर चौधरी, संतराम, वरुण, दुर्गेश जायसवाल आदि शामिल रहे। संवाद
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