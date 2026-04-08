Sant Kabir Nagar News: दिव्यांग की पिटाई, पिता-पुत्र समेत तीन पर प्राथमिकी

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महुली। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दिव्यांग की मनबढ़ों ने पिटाई कर दी थी। पीड़ित की तहरीर पर महुली पुलिस ने पिता-पुत्र समेत तीन नामजद लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। झिंगुरापार निवासी पीड़ित दिव्यांग आजाद पुत्र अब्दुल वहीद ने सात अप्रैल को गांव के तीन लोगों पर घेरकर मारने पीटने का आरोप लगाकर तहरीर दी थी। संवाद