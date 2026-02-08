Sant Kabir Nagar News: दो किलो गांजा के साथ गैंगस्टर को दबोचा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
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हरौली। थाना दुधारा पुलिस ने दो किलो गांजा के साथ गैंगस्टर के आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसओ दुधारा अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि वह रविवार को पुलिस टीम के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे। उसी दौरान कोतवाली खलीलाबाद के गैंगस्टर एक्ट से संबंधित आरोपी व 15 हजार के इनामी राजपाल प्रजापति निवासी जगतबेला चिलुआताल, गोरखपुर के बारे में सूचना मिली। वह इस समय गांजा सप्लाई का काम कर रहा है। कुछ देर में टेमा से सालेहपुर जाने वाला है। सूचना के बाद आरोपी की धरपकड़ के लिए घेराबंदी की गई। छपिया छितौना के पास पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से दो किलो गांजा बरामद हुआ। संवाद
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