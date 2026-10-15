Sant Kabir Nagar News: शांतिभंग की आशंका में पांच लोग गिरफ्तार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:28 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:28 AM IST
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संतकबीरनगर। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संभावित विवादों को रोकने के लिए पुलिस ने बुधवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार, अपराध की रोकथाम और अराजक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत दुधारा थाना क्षेत्र से एक, बखिरा से दो और धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया।
तीनों थानों की पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद सभी को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। वहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संभावित विवादों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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पुलिस के अनुसार, अपराध की रोकथाम और अराजक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत दुधारा थाना क्षेत्र से एक, बखिरा से दो और धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया।
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तीनों थानों की पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद सभी को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। वहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संभावित विवादों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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