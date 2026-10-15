Sant Kabir Nagar News: शांतिभंग की आशंका में पांच लोग गिरफ्तार

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, अपराध की रोकथाम और अराजक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत दुधारा थाना क्षेत्र से एक, बखिरा से दो और धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया।तीनों थानों की पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद सभी को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। वहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संभावित विवादों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।