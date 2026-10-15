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Sant Kabir Nagar News: सिविल बार चुनाव में पांच प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन

Thu, 15 Oct 2026 12:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:24 AM IST
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Five candidates filed nominations for the Civil Bar election.
संतकबीरनगर। दीवानी कचहरी में सिविल बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बुधवार को नामांकन के दूसरे और अंतिम दिन पांच प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए पर्चा दाखिल किया। इनमें उपाध्यक्ष पद के दो, महामंत्री पद के एक, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के एक और कोषाध्यक्ष पद के एक प्रत्याशी शामिल हैं।
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उपाध्यक्ष पद के लिए अनिल गौतम और कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने नामांकन किया। महामंत्री पद के लिए अजय कुमार सिंह, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद शाहिद और कोषाध्यक्ष पद के लिए नीतू गुप्ता ने पर्चा दाखिल किया। प्रत्याशियों ने निर्धारित धनराशि जमा करने के बाद सहायक चुनाव अधिकारी ओंकारनाथ चौरसिया के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। नामांकन प्रक्रिया बुधवार को दोपहर तीन बजे तक चली।
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सिविल बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव हर वर्ष की तरह इस बार भी कराया जा रहा है। नामांकन के पहले दिन आठ प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया था। दूसरे दिन पांच प्रत्याशियों के नामांकन के साथ प्रक्रिया पूरी हो गई। चुनाव 27 अक्तूबर को संपन्न कराया जाएगा। इसी दिन मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।
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कोषाध्यक्ष पद के लिए नीतू गुप्ता के अलावा किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। ऐसे में उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।
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