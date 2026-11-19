विज्ञापन

कोतवाल जयप्रकाश दूबे के अनुसार, शहर निवासी पीड़ित ने नौ अक्तूबर को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें बताया कि 30 सितंबर 2026 की शाम करीब पांच बजे उसका छोटा बेटा गांव के पास स्थित तालाब में मछली पकड़ रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के बच्चों से उसका विवाद हो गया।आरोप है कि विवाद के बाद परवीन बानो, उसका बेटा सुफियान, बेलाल, साहेबे आलम और नन्हे लाठी-डंडे व सरिया लेकर उसके घर पहुंच गए। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए घर में घुसकर मारपीट की। इसमें उसकी पत्नी, 11 वर्षीय बेटी और बेटा घायल हो गए। पीड़ित का आरोप है कि मारपीट के दौरान बेलाल और सुफियान ने उसकी बेटी के कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ अश्लील हरकत की। पीड़ित के मुताबिक, घटना की सूचना पर डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची थी। उसने उसी दिन कोतवाली में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की और न ही घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया। दो अक्तूबर को अस्पताल बंद होने के कारण तीन अक्तूबर को घायलों का सरकारी अस्पताल में उपचार कराया गया। पीड़ित ने पुलिस पर उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय दूसरे पक्ष की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे बचाने का आरोप लगाया है। कोतवाल ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।