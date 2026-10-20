फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   FIR registered against two named individuals and unknown persons, following a court order.

Sant Kabir Nagar News: कोर्ट के आदेश पर दो नामजद और अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Tue, 20 Oct 2026 01:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
FIR registered against two named individuals and unknown persons, following a court order.
महुली। क्षेत्र के धोबखरा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक परिवार पर जानलेना हमला करने की शिकायत पर कोर्ट ने आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर महुली पुलिस दो नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन


पीड़ित चंद्र प्रकाश पांडेय का आरोप है कि तीन अगस्त की रात करीब नौ बजे गांव निवासी रविशंकर पांडेय और उनकी पत्नी सुमन के साथ दो अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर लाठी-डंडे और सरिया से उनकी पत्नी को मारा पीटा। पीड़िता के डायल-112 पर फोन करने पर पहुंची पुलिस को आता देखकर आरोपी भाग खड़े हुए। दूसरे दिन जब पीड़ित चंद्र प्रकाश पांडेय आरोपी के घर उलाहना देने पहुंचे तो पीड़ित को भी आरोपियों में मारा पीटा।
विज्ञापन

जान बचाने के लिए पीड़ित अपने घर भागा तो उक्त लोगों ने घर में घुसकर मारा पीटा। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस से शिकायत के बाद जब उसकी नहीं सुनी गई तो पीड़ित ने न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने महुली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसओ महुली दुर्गेश पांडेय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रविशंकर पांडेय और सुमन सहित दो अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed