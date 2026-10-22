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Sant Kabir Nagar News: हंगामा करने पर 12 नामजद समेत 25 अज्ञात पर प्राथमिकी

Thu, 22 Oct 2026 11:25 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:25 PM IST
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FIR registered against 12 named individuals and 25 unidentified persons for creating a disturbance.
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। पहलवान ब्रह्मानंद यादव हत्याकांड में अन्य लोगों के नाम मुकदमे में शामिल करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा करने के मामले में कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने 12 नामजद समेत करीब 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
आरोप है कि आरोपियों ने कलेक्ट्रेट गेट पर विधान परिषद चुनाव के लिए जा रहे मतदान कर्मियों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस के समझाने पर भी वे नहीं माने और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अभद्र व्यवहार किया। प्रदर्शनकारियों पर परिसर में रखी कुर्सियों को भी तोड़ने का आरोप है।
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चौकी इंचार्ज कलेक्ट्रेट संजय सिंह ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में कहा कि 22 अक्तूबर की सुबह करीब 11:30 बजे कलेक्ट्रेट गेट पर ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों को सूचना मिली कि पहलवान रामप्रवेश यादव उर्फ साधु यादव अपने सहयोगियों के साथ वहां पहुंचे। वे 22 सितंबर को पहलवान ब्रह्मानंद यादव की हत्या के मुकदमे में अन्य लोगों के नाम शामिल करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी।
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आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने रामप्रवेश यादव और उनके साथियों को समझाकर शांत कराने का प्रयास किया लेकिन वे उत्तेजित हो गए। तहरीर में कहा गया है कि विधान परिषद चुनाव के लिए जा रहे लोगों को रोकने के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इससे मतदान के लिए आने वाले लोगों को असुविधा हुई और यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस के अनुसार, समझाने के दौरान आरोपितों ने अपशब्द कहे और धमकी भी दी।
मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभाला। कोतवाल जय प्रकाश दुबे ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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