फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Electricity substations will be built in the district.

Sant Kabir Nagar News: जिले में बनेंगे विद्युत उप केंद्र

Thu, 22 Oct 2026 11:21 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:21 PM IST
विज्ञापन
Electricity substations will be built in the district.
मेंहदावल। जिले के दो ब्लॉकों में विद्युत उप केंद्र के निर्माण के लिए जमीन चिह्नित हो गई है। इस पर करीब 12 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह पहल जन प्रतिनिधियों के पत्र पर हुई है। बेलहर के बभनी और सांथा के बनेथू में उपकेंद्र का निर्माण होगा। इसके बनने से इस क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिलेगी। इसके साथ ही लोकल फॉल्ट भी दूर होगा। इससे 30 ग्राम पंचायत की करीब दो लाख की आबादी की बिजली आपूर्ति में सुधार होगा।
विज्ञापन

बेलहर कला ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत बभनी में विद्युत उपकेंद्र निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पूर्व विधायक राकेश सिंह बघैल के पत्र के बाद गंभीर हुए बिजली निगम ने उपकेंद्र के निर्माण के लिए भूमि चिह्नित कर ली है। इस उपकेंद्र के निर्माण से करीब 30 ग्राम पंचायत के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत समस्या तथा लो वोल्टेज की परेशानी से निजात मिलेगी।
विज्ञापन

लंबे समय से बभनी तथा इसके अगल-बगल के गांव के विद्युत उपभोक्ता विद्युत उपकेंद्र की मांग कर रहे थे। अक्सर इन्हें लो वोल्टेज की समस्या का जहां सामना करना पड़ रहा था वहीं विद्युत फॉल्ट होने पर तत्काल दुरुस्त करने की जगह समय लगता था। इससे सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति का लाभ इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

-------
अन्य ब्लॉक के गांव को भी मिलेगा लाभ

मेंहदावल। बेलहर कला विकासखंड के गांव के साथ-साथ ही बघौली विकासखंड के दो गांव के लोगों को भी बभनी में उपकेंद्र के निर्माण से सीधे लाभ होगा। बघौली विकासखंड के देवकली तथा भिरवा गांव के विद्युत उपभोक्ताओं को भी इस उपकेंद्र से बिजली आपूर्ति मिलेगी। बभनी में विद्युत उपकेंद्र निर्माण के लिए जमीन की स्वीकृति हो चुकी है।
--------
विद्युत उपकेंद्र के निर्माण से बेलहर कला तथा बघौली ब्लॉक के गांव के विद्युत उपभोक्ताओं को विशेष लाभ होगा। जहां सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति उन्हें मिलेगी वहीं लो वोल्टेज समेत अन्य समस्याओं का समाधान होगा।
-राकेश सिंह बघेल, पूर्व विधायक
----------
मेंहदावल तहसील क्षेत्र के विकासखंड सांथा के ग्राम पंचायत बनेथू में विद्युत उपकेंद्र के निर्माण के लिए जमीन चिह्नित हो गई है। इस उपकेंद्र के निर्माण से लगभग 25 गांव से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। लोगों की लो वोल्टेज की समस्या जहां समाप्त होगी। वहीं बिजली की आंख-मिचौली से भी निजात मिलेगा।

-अनिल त्रिपाठी, विधायक, मेंहदावल
---------
बभनी में उपकेंद्र के निर्माण की स्वीकृति हो गई है। 33/11 केवी के इस उपकेंद्र के निर्माण पर छह करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च होगी। इसके निर्माण से बेलहर कला ब्लॉक के सौरहा, इनदरपुर, देवलसा, फोलकी चमरसन, कुसम्हा, बढ़या जीवधरा, पचपेड़वा, कुकुरडाड़, कुड़ी मनमन समेत 30 गांव के विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। बनेथू में भी जमीन चिह्नित हो गई है। बजट आते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

-अभिषेक यादव, अधिशासी अभियंता विद्युत
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed