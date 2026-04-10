Sant Kabir Nagar News: प्रशासन की टीम के सामने से मिट्टी लदे ट्रैक्टर, ट्राॅली लेकर भागे चालक

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जानकारी के अनुसार तहसील प्रशासन को सूचना मिली थी कि बेलौरी गांव के पास जेसीबी लगाकर अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा है। सूचना पर तहसीलदार रामजी अपनी टीम और होम गार्ड्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर एक जेसीबी और मिट्टी से लदी ट्रैक्टर-ट्राॅली खनन कार्य में लगी मिली।तहसीलदार ने जब कार्रवाई शुरू की तो जेसीबी और ट्रैक्टर ऑपरेटर उनसे भिड़ गए और काफी देर तक कहासुनी होती रही। इसी बीच ट्रैक्टर चालक मिट्टी लदी ट्राली लेकर तेजी से भाग निकला। वहां मौजूद होमगार्ड ने साहस दिखाते हुए ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने रफ्तार कम नहीं की और वाहन लेकर भाग गया। तहसीलदार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।