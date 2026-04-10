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Sant Kabir Nagar News: प्रशासन की टीम के सामने से मिट्टी लदे ट्रैक्टर, ट्राॅली लेकर भागे चालक

Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
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Drivers fled with tractors and trolleys loaded with soil in front of the administration team.
अबैध रूप से मिट्टी खनन करने की सूचना पर पहुंचे तहसीलदार
धनघटा। क्षेत्र के बलौरी गांव के समीप अवैध मिट्टी खनन पर अंकुश लगाने पहुंचे तहसील प्रशासन की टीम को शुक्रवार को खनन करने वालों के विरोध का सामना करना पड़ा। तहसीलदार रामजी की मौजूदगी में न सिर्फ खनन में लगे कर्मियों ने उनसे तीखी नोकझोंक की, बल्कि पुलिस मिट्टी लदी ट्रैक्टर-ट्राॅली लेकर मौके से फरार हो गए।
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जानकारी के अनुसार तहसील प्रशासन को सूचना मिली थी कि बेलौरी गांव के पास जेसीबी लगाकर अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा है। सूचना पर तहसीलदार रामजी अपनी टीम और होम गार्ड्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर एक जेसीबी और मिट्टी से लदी ट्रैक्टर-ट्राॅली खनन कार्य में लगी मिली।
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तहसीलदार ने जब कार्रवाई शुरू की तो जेसीबी और ट्रैक्टर ऑपरेटर उनसे भिड़ गए और काफी देर तक कहासुनी होती रही। इसी बीच ट्रैक्टर चालक मिट्टी लदी ट्राली लेकर तेजी से भाग निकला। वहां मौजूद होमगार्ड ने साहस दिखाते हुए ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने रफ्तार कम नहीं की और वाहन लेकर भाग गया। तहसीलदार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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