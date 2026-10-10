Sant Kabir Nagar News: पौधरोपण के लिए आए दर्जनों पौधे ब्लॉक परिसर में फेंके

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लोहरैया। पर्यावरण संरक्षण अभियान के बीच हैंसर बाजार ब्लॉक परिसर में कई दर्जन पौधे पड़े हैं। ये पौधे गैस गोदाम के ठीक बगल में रखे हैं। उचित देखभाल और रोपण के अभाव में इनके सूखने की आशंका है। जिम्मेदारों के कार्यालय के पास पौधों की यह स्थिति अभियान की जमीनी हकीकत पर सवाल उठा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पौधों को जमीन पर लगाने के बजाय फेंकना उचित नहीं है। समय रहते इन्हें लगाने से वे भविष्य में छाया और पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर सकते हैं। लोगों ने कहा कि पौधों की उपेक्षा से सरकारी अभियान का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। खंड विकास अधिकारी उमेश ओझा ने बताया कि पौधे लगाने के लिए मंगाए गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन्हें लगवा दिया जाएगा और सूखने नहीं दिया जाएगा। संवाद