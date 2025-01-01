Sant Kabir Nagar News: महुली में कुत्तों का आतंक, झुंड ने 12 से अधिक लोगों को काटा

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महुली और नाथनगर क्षेत्र के चौराहों पर झुंड में घूम रहे आक्रामक कुत्ते राहगीरों पर हमला कर रहे हैं। मीट-मछली की दुकानों और मुर्गी फार्मों के आसपास इनका जमावड़ा लगा रहता है। इससे स्थानीय लोगों में दहशत है। मंगलवार को महुली निवासी जियाउल रहमान, सईद, केवटली निवासी वेद, ओंकार, शेषनाथ, कुंदन, सत्यम, रामकरन और मड़हाराजा गांव निवासी सात वर्षीय अनस को कुत्तों ने काटकर घायल कर दिया। सभी घायलों का सीएचसी नाथनगर में उपचार कराया गया। एक घायल के पैर में गहरा जख्म होने के कारण मरहम-पट्टी करनी पड़ी।कुत्तों के हमलों से भयभीत अभिभावक बच्चों को अकेले स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। वहीं, कुत्तों के झुंड को देखकर बाइक और साइकिल सवार तेज रफ्तार से निकलने की कोशिश करते हैं। इससे हादसों का खतरा भी बना रहता है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है।कुत्तों के हमले में मासूम छात्रा की जा चुकी है जानक्षेत्र में कुत्तों के हमले की घटनाएं पहले भी जानलेवा साबित हो चुकी हैं। बीते मई में महुलियावां निवासी एक मासूम छात्रा की कुत्तों के झुंड के हमले में मौत हो गई थी। छात्रा बाग में जामुन बीनने गई थी, तभी कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। उसे घसीटकर बाग में स्थित एक गड्ढे में ले गए और नोच डाला। ग्रामीणों के पहुंचने तक उसकी मौत हो चुकी थी। इससे पहले अप्रैल में परसौना गांव में भी कुत्तों के झुंड ने करीब दर्जनभर लोगों को काटकर घायल कर दिया था। लगातार हो रही घटनाओं से क्षेत्र के लोग दहशत में हैं।कुत्ते के काटने पर तत्काल लें उपचारजिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. कुमार सिद्धार्थ ने बताया कि कुत्ते के काटने के बाद रेबीज के लक्षण सामने आने में कई सप्ताह या महीने लग सकते हैं। इसलिए लक्षणों का इंतजार करना बेहद खतरनाक है। समय पर एंटी रेबीज टीकाकरण और आवश्यक उपचार नहीं मिलने पर यह बीमारी जानलेवा हो सकती है।आक्रामक कुत्तों से रहें सतर्कमुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि असामान्य व्यवहार करने वाले, अत्यधिक आक्रामक या बीमार दिखने वाले कुत्तों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। ऐसे कुत्तों को पकड़ने या उनके संपर्क में आने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किसी कुत्ते के व्यवहार से रेबीज की पुष्टि नहीं की जा सकती। इसके लिए पशु चिकित्सकीय जांच जरूरी है।कुत्ता, सियार, बिल्ली या बंदर के काटने पर तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेकर एंटी रेबीज टीका लगवाना चाहिए। घाव को साबुन और बहते पानी से कम से कम 15 मिनट तक अच्छी तरह धोना जरूरी है। चिकित्सक की सलाह पर अन्य आवश्यक उपचार भी कराना चाहिए।डॉ. उमर हसरत अंसारी, अधीक्षक, सीएचसी खलीलाबादजिले के सभी पशु चिकित्सालयों में कुत्तों के रेबीज टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है। पालतू कुत्तों का निर्धारित समय पर टीकाकरण कराना जरूरी है। उन्होंने पशुपालकों से कुत्तों को समय से टीके लगवाने की अपील की।डॉ. सुरेश कुमार तिवारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी