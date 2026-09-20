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Sant Kabir Nagar News: क्लीनिक में घुसकर डॉक्टर से मारपीट, दो कैमरे तोड़े

Sun, 20 Sep 2026 11:50 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:50 PM IST
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Doctor assaulted after intruders barged into clinic; two cameras smashed.
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। धनघटा थाना क्षेत्र के शनिचरा बाजार स्थित क्लीनिक में घुसकर डॉक्टर से मारपीट करने और गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है।
आरोप है कि हमलावरों ने क्लीनिक में लगे दो कैमरे भी तोड़ दिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शनिचरा बाजार निवासी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि वह अपने क्लीनिक का संचालन करते हैं। विपक्षी गजानंद आदि से आबादी की जमीन पर कब्जेदारी को लेकर उनका विवाद चल रहा है। इसी रंजिश में 13 सितंबर की शाम करीब 4:15 बजे वह क्लीनिक में मरीजों को देख रहे थे।
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आरोप है कि इसी दौरान सुकरौली निवासी गजेंद्र यादव, शत्रुघ्न चौधरी और धर्मेंद्र चौधरी तथा शनिचरा बाजार निवासी रवि समेत अन्य लोग एकराय होकर लाठी-डंडे से लैस होकर क्लीनिक में घुस आए। आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान क्लीनिक के बाहर लगे दोनों कैमरे भी तोड़ दिए।
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