Sant Kabir Nagar News: बिना डॉक्टर की सलाह न डालें आई ड्रॉप

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दिवाली पर आतिशबाजी के कारण एक्यूआई का स्तर बढ़ गया है। इससे न सिर्फ सांस रोगियों की परेशानी बढ़ी है बल्कि आंखों में भी समस्या हो रही है। सीएचसी खलीलाबाद के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. केपी सिंह ने बताया कि पटाखों से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस निकलती है, जो हवा में बनी रहती है, जब ये गैसें आंखों के संपर्क में आती हैं तो समस्या पैदा करती हैं।इनकी वजह से आंखों में लालिमा, खुजली, जलन, पानी आना, चुभन आदि होने लगती है। उन्होंने बताया कि इन परेशानियों से जूझ रहे 15 से 20 मरीज रोज ओपीडी में आ रहे हैं। उन्होंने सलाह दी कि बिना डॉक्टर से पूछे किसी आई ड्रॉप का इस्तेमाल न करें।इन बातों का रखें ध्यान-बाहर जाते समय चश्मे का प्रयोग करें।-हर दो से तीन घंटे में पानी से आंखों को धोएं।-बाहर से घर लौटने पर भी आंख में पानी के छींटे मारें।-कोई परेशानी होने पर विशेषज्ञ की सलाह पर ही दवा लें।