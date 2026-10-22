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Sant Kabir Nagar News: दीपावली की तैयारी तेज दीये बनाने में जुटे कुम्हार

Thu, 22 Oct 2026 11:27 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:27 PM IST
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Diwali preparations in full swing; potters busy making earthen lamps
बारीडीहा में मिट्टी के दीपक बनाते ऋ​षि प्रजापति-संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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लोहरैया। दशहरा बीतने के साथ ही दीपावली की तैयारियां तेज हो गई हैं। त्योहार को लेकर क्षेत्र के कुम्हार दीये, कलश, घंटी लक्ष्मी पूजा के अन्य बर्तन बनाने में जुट गए हैं।
मनिकापार, बभनौली, बारीडीहा सहित क्षेत्र के कई गांवों में कुम्हार परिवार दिन-रात दीपक तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है कि दीपावली नजदीक आते ही मिट्टी के दीयों की मांग बढ़ जाती है। इसलिए वे एक महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं।
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दीपावली पर घरों, मंदिरों और प्रतिष्ठानों में दीपक जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सरसों या अन्य तेल से भरे दीयों में बाती जलाकर लोग अपने घरों को रोशन करते हैं। मिट्टी के दीपक भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रतीक होने के साथ ही स्थानीय कुम्हारों की आजीविका का भी साधन हैं।
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