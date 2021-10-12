सरकारी योजनाओं के लंबित ऋण आवेदनों का समय से करें निस्तारण : डीएम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

डीएम ने जनपद के बैंकों के सीडी रेशियो की स्थिति पर असंतोष जताते हुए राज्य के औसत के सापेक्ष इसमें सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के तहत बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए और पात्र आवेदकों को ऋण स्वीकृत कर वितरित किया जाए।उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी आवेदन में कमी है या आवेदक पात्रता पूरी नहीं करता है तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर अस्वीकृति का स्पष्ट कारण बताया जाए। सरकारी योजनाओं के आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने या लापरवाही बरतने पर संबंधित बैंक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, पीएम स्वनिधि, पीएमएफएमई, पीएम सूर्य घर और एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।इस दौरान पीडी विजयंत कुमार, लीड बैंक अधिकारी पवन कुमार सिन्हा, उपायुक्त उद्योग विनोद कुमार वर्मा, सहायक आयुक्त उद्योग जितेंद्र गौतम और जिला उद्यान अधिकारी समुद्रगुप्त मल्ल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।