Sant Kabir Nagar News: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया सीएचसी के अधूरे भवन का निरीक्षण
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:13 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
रोसयाबाजार। पौली ब्लाॅक क्षेत्र में लंबे समय से अधूरे पड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) शिवबखरी का बुधवार को सूबे के डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद सेवा संकल्प अभियान के तहत टीबी मरीजों को पोषण पोटली व आयुष्मान कार्ड वितरित करने के साथ ही रक्तदाताओं को सम्मानित किया।
डिप्टी सीएम ने कहा कि पूर्व की समाजवादी सरकार में बन रहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवबखरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिसकी वजह से निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। इसकी एसआईटी जांच करानी पड़ी। क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। इसके लिए क्षेत्रीय विधायक गणेश चंद्र चौहान ने प्रयास किया। दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा कराने का प्रयास हैं। निर्माण पूरा होते ही क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में यातायात व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई कि गांव से लेकर प्रदेश तक कम समय में यात्रा करना सुगम हो गया है। गाड़ी में बैठ कर चाय का प्याला लेकर चाय पीते चलें जाइए, कहीं गाड़ी हिचकोले नहीं लेती। सरकार हर पहलू पर सबका साथ सबका विकास कर रही है।
विज्ञापन
इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष नीतू सिंह, विधायक गणेश चंद चौहान, विधायक अनिल त्रिपाठी ,त्रयंबक तिवारी, जगदंबा लाल श्रीवास्तव, राम मिलन यादव, ओम प्रकाश यादव, जोखई सिंह, कपिल देव कन्नौजिया, सुनीता अग्रहरि, सतपाल पाल, सुनील सिंह, अशोक उर्फ साधु यादव, अंशुमान सिंह, राम अनुज कन्नौजिया, रमेश सोनकर, अरविंद सिंह, विजय सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
डिप्टी सीएम ने कहा कि पूर्व की समाजवादी सरकार में बन रहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवबखरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिसकी वजह से निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। इसकी एसआईटी जांच करानी पड़ी। क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। इसके लिए क्षेत्रीय विधायक गणेश चंद्र चौहान ने प्रयास किया। दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा कराने का प्रयास हैं। निर्माण पूरा होते ही क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि प्रदेश में यातायात व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई कि गांव से लेकर प्रदेश तक कम समय में यात्रा करना सुगम हो गया है। गाड़ी में बैठ कर चाय का प्याला लेकर चाय पीते चलें जाइए, कहीं गाड़ी हिचकोले नहीं लेती। सरकार हर पहलू पर सबका साथ सबका विकास कर रही है।
विज्ञापन
इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष नीतू सिंह, विधायक गणेश चंद चौहान, विधायक अनिल त्रिपाठी ,त्रयंबक तिवारी, जगदंबा लाल श्रीवास्तव, राम मिलन यादव, ओम प्रकाश यादव, जोखई सिंह, कपिल देव कन्नौजिया, सुनीता अग्रहरि, सतपाल पाल, सुनील सिंह, अशोक उर्फ साधु यादव, अंशुमान सिंह, राम अनुज कन्नौजिया, रमेश सोनकर, अरविंद सिंह, विजय सिंह आदि मौजूद रहे।