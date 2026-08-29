Sant Kabir Nagar News: डीएवी इंटर कॉलेज मेंहदावल का बैडमिंटन और टेबल टेनिस में दबदबा

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जनपदीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के सीनियर बालक और जूनियर बालक वर्ग में डीएवी इंटर कॉलेज मेंहदावल ने विजेता का खिताब हासिल किया। सब जूनियर बालक वर्ग में पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय हरदी विजेता रहा, जबकि मौलाना आजाद इंटर कॉलेज खलीलाबाद उपविजेता बना। सीनियर और जूनियर बालिका वर्ग में भी डीएवी इंटर कॉलेज मेंहदावल ने बाजी मारी।जनपदीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के बालक और बालिका दोनों वर्गों में डीएवी इंटर कॉलेज मेंहदावल विजेता रहा।मंडलीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में भी संतकबीरनगर के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। सीनियर बालक एकल और डबल वर्ग में संतकबीरनगर विजेता तथा बस्ती उपविजेता रही। जूनियर और सब जूनियर बालक वर्ग में भी संतकबीरनगर ने विजेता का खिताब अपने नाम किया।मंडलीय टेबल टेनिस में सीनियर बालक वर्ग में संतकबीरनगर विजेता रहा। सीनियर बालिका वर्ग में बस्ती विजेता और संतकबीरनगर उपविजेता रहा। जूनियर बालिका वर्ग में बस्ती विजेता तथा संतकबीरनगर उपविजेता रहा। जूनियर बालक वर्ग में भी बस्ती ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि संतकबीरनगर दूसरे स्थान पर रहा।प्रतियोगिता के समापन पर आयोजक प्रधानाचार्य यूनुस अख्तर खान ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को मेडल व प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए प्रतियोगिता में सहयोग करने वाले अतिथियों और शिक्षकों के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन जिला खेल सचिव जोखू प्रसाद ने किया।इस दौरान मौलेंदु पांडेय, दिवाकर उपाध्याय, सुधीर कुमार, विवेकानंद, अखिलेश वर्मा, अमरजीत वर्मा, विकास, रमेश प्रसाद, गिरिजानंद, अब्दुल मुदस्सिर, अतिकुल्लाह खां, कलीमुल्लाह द्वितीय, सदरे आलम समेत अन्य लोग मौजूद रहे।