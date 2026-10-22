Sant Kabir Nagar News: स्कूल में बच्चे सीखेंगे कूड़ा प्रबंधन, होगी प्रतियोगिता

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इसमें विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक कचरे के खतरे और उसके सुरक्षित प्रबंधन की प्रक्रिया को समझाया जाएगा। डीआईओएस उपेंद्र कुमार ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय की पहल पर 28 अक्तूबर को विद्यालयों की प्रार्थना सभा में ई-वेस्ट प्रबंधन पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित होगी।इसमें इलेक्ट्रॉनिक कचरे के खतरों और उसके सुरक्षित प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। विद्यालयों में चार रंगों के कूड़ेदान रखे जाएंगे। हरे कूड़ेदान में गीला, नीले में सूखा, लाल में सेनेटरी और काले में विशेष देखभाल वाले कचरे को रखा जाएगा।इसमें खराब बल्ब, एक्सपायर दवाएं, पेंट के डिब्बे और ई-वेस्ट शामिल हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी बीएसए और डीआईओएस को अभियान प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। डायट, जिला परियोजना कार्यालयों और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में भी चार-चार कूड़ेदान रखे जाएंगे। ई-वेस्ट के प्रबंधन के लिए विकासखंड स्तर पर बीईओ को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।डीआईओएस ने बताया कि इसकी फोटो अपलोड कर जानकारी दी जाएगी ताकि यह मालूम हो सके कि विद्यालयों ने इसका प्रयोग शुरू कर दिया है।