Sant Kabir Nagar News: खलीलाबाद में दुर्गा नवमी पर यातायात व्यवस्था में बदलाव

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नवमी पर देवी दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के घरों से निकलने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए, भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए यातायात पुलिस ने यह कदम उठाया है। मार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि निर्धारित समय के बाद वाहनों का प्रवेश रोका जा सके।यातायात पुलिस के इस इंतजाम के तहत दोपहर तीन बजे के बाद आजाद चौक से बरदहिया की ओर जाने वाले वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि, वैकल्पिक मार्ग में बरदहिया से पुरानी सब्जी मंडी होते हुए वाहनों को भेजा गया। वहीं कुछ वाहनों से बैंक चौराहे से घुमा दिया गया और सरैया होते हुए भेजा गया।प्रशासन का उद्देश्य नवमी पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम आवागमन उपलब्ध कराना था। पैदल श्रद्धालुओं की आवाजाही के दौरान वाहनों से किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए मार्ग पर प्रतिबंध लागू रहा। श्रद्धालुओं और वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने तथा पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई।