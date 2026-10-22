फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Bike hits tree; youth dies

Sant Kabir Nagar News: पेड़ से टकराई बाइक, युवक की मौत

Thu, 22 Oct 2026 11:42 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
Bike hits tree; youth dies
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के धरमपूरा गांव के पास बुधवार देर रात बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे शीशम के पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

मृतक की पहचान संदीप (28) पुत्र बलदेव, निवासी गर्थवलिया चीरीपुर के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार संदीप बाइक से जा रहा था। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगे शीशम के पेड़ से टकरा गई। हादसे की सूचना मिलने पर कांटे चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक प्रभांशु कुमार राय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायल युवक को उसके परिजन के साथ एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में मातम छा गया।
विज्ञापन

पुलिस घटना की जानकारी व अन्य पहलुओं की जांच करने में जुटी हुई है।느
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed