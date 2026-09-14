Sant Kabir Nagar News: शिविर लगाकर 15 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:19 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। पात्र लोगों को आयुष्मान योजना से जोड़ने के लिए सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खलीलाबाद में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाया गया। इस दौरान पात्र पाए गए 15 लोगों को कार्ड बनाए गए।
सीएचसी खलीलाबाद के अधीक्षक डॉ. उमर हसमत अंसारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सीएचसी खलीलाबाद में शिविर लगाया गया और पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। उन्होंने बताया कि आगे भी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाए जाएंगे, जो भी लोग योजना के पात्र है वह लोग सीएचसी पहुंचकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं।
इस दौरान बीपीएम अभय त्रिपाठी, बीसीपीएम महेंद्र त्रिपाठी, आयुष्मान मित्र अनिल कुमार, दिनेश चौधरी, अखिलेश चौधरी, संजय भारती आदि मौजूद रहे।क
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संतकबीरनगर। पात्र लोगों को आयुष्मान योजना से जोड़ने के लिए सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खलीलाबाद में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाया गया। इस दौरान पात्र पाए गए 15 लोगों को कार्ड बनाए गए।
सीएचसी खलीलाबाद के अधीक्षक डॉ. उमर हसमत अंसारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सीएचसी खलीलाबाद में शिविर लगाया गया और पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। उन्होंने बताया कि आगे भी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाए जाएंगे, जो भी लोग योजना के पात्र है वह लोग सीएचसी पहुंचकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं।
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इस दौरान बीपीएम अभय त्रिपाठी, बीसीपीएम महेंद्र त्रिपाठी, आयुष्मान मित्र अनिल कुमार, दिनेश चौधरी, अखिलेश चौधरी, संजय भारती आदि मौजूद रहे।क