Sant Kabir Nagar News: नोटिस का जवाब न देने पर रोजगार सेवक पर दर्ज हो सकती है प्राथमिकी

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ब्लॉक कार्यालय रोजगार सेवक के नोटिस के जवाब का इंतजार करता रहा। दस दिन इंतजार के बाद भी रोजगार सेवक ने जब नोटिस का जवाब नहीं दिया। ब्लॉक कार्यालय एफआईआर व अन्य विधिक कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। सेमरियावां ब्लॉक के केकरोहो गांव के ग्राम सचिव चंद्र प्रकाश और ग्राम पंचायत प्रशासक कलावती ने बीडीओ को पत्र देकर बताया कि गांव में शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री आवास योजना के जीरो पॉवर्टी के पहली किस्त पाने वाले सात लाभार्थियों के संबंध में जानकारी जुटाई गई।इस दौरान आवास दिलाने के नाम पर अवैध वसूली किए जाने की शिकायत सामने आई। पत्र के मुताबिक सचिव चंद्र प्रकाश और ग्राम पंचायत प्रशासक कलावती देवी के समक्ष तीन लाभार्थी रजनी पत्नी राजेश व जरीबा खातून पत्नी शहजाद और बाना पत्नी राम स्वारथ की ओर से आवास योजना में वसूली को लेकर बयान दर्ज कराया था। लाभार्थियों के बयानों के आधार पर अवैध वसूली की शिकायत की पुष्टि होने की बात कही गई थी।बीडीओ कृष्ण कुमार ने 12 अक्तूबर को पत्र जारी कर ग्राम सचिव के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवक शैलेष कुमार को दो दिन के भीतर संबंधित साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कराने सहित विधिक कार्रवाई की जाएगी। दस दिन समय बीत जाने के बाद भी रोजगार सेवक नोटिस का जवाब नहीं दिया है।ग्राम पंचायत केकरहो में मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से अवैध वसूली की शिकायत मिली थी। मामले में ग्राम सचिव के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवक को नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण मांगा गया था। अभी तक रोजगार सेवक ने कोई जवाब नहीं मिला है। दो दिन बाद संबंधित के खिलाफ एफआईआर सहित विधिक कार्रवाई की जाएगी।-कृष्ण कुमार, बीडीओ, सेमरियावां