फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Allegations of ignoring standards in drain construction, councilor demands investigation

Sant Kabir Nagar News: नाला निर्माण में मानकों की अनदेखी का आरोप, सभासद ने की जांच की मांग

Tue, 03 Nov 2026 11:54 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
Allegations of ignoring standards in drain construction, councilor demands investigation
मगहर। नगर पंचायत मगहर में शहरी जल निकासी योजना के तहत गांधी आश्रम तिराहे से आमी पुल के निकट बने प्रवेश द्वार तक करीब 230 मीटर लंबे नाले का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मनोनीत सभासद गौरव निषाद ने अधिशासी अधिकारी से शिकायत की है। उन्होंने मौके पर जांच कराकर गुणवत्ता की पड़ताल और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन


सभासद ने शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि ठेकेदार नाले के निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहा है। नाले के तल में बोल्डर गिट्टी के स्थान पर दूसरी गिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा दो सूत की सरिया और मोरंग-सीमेंट के प्रयोग में भी मानकों की अनदेखी की जा रही है। इससे निर्माण की गुणवत्ता, मजबूती और टिकाऊपन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
विज्ञापन


उन्होंने निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराने और सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की है।

प्रभारी अधिशासी अधिकारी सीमा राय ने बताया कि वह फिलहाल बाहर हैं। मामले की जानकारी लेकर जांच कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed