Sant Kabir Nagar News: जिलाबदर के बाद भी बखिरा में छिपकर रह रहा था आरोपी, गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बखिरा पुलिस संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि जिलाबदर किया गया आरोपी बभनी चौराहे के पास मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। उसकी पहचान शिवम यादव निवासी देवकली, थाना बखिरा के रूप में हुई।पुलिस के मुताबिक, जिला प्रशासन ने शिवम यादव को छह माह के लिए जिले की सीमा से जिलाबदर किया था। आदेश की जानकारी दिए जाने के बावजूद वह चोरी-छिपे जिले में रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ थाना बखिरा में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की।पुलिस के अनुसार शिवम यादव के खिलाफ बखिरा थाने में मारपीट, धमकी, गाली-गलौज सहित अन्य धाराओं में पहले से छह प्राथमिकी दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2024 के दो, वर्ष 2025 के दो, वर्ष 2023 का एक और वर्ष 2026 का एक प्राथमिकी शामिल है। इनमें एक मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी दर्ज हैं।