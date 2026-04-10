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Sant Kabir Nagar News: शनिचरा बाजार में स्कूल चलो रैली निकाली

Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
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A rally was taken out in Shanichara Bazaar to go to school.
रोसयाबाजार। पौली के उच्च प्राथमिक विद्यालय शनिचरा बाजार में ब्लाॅक स्तरीय स्कूल चलो रैली निकाली गई। मुख्य अतिथि ब्लाॅक प्रमुख व प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष राममिलन यादव व खंड शिक्षा अधिकारी अर्जुन प्रसाद वर्मा ने रैली को झंडी दिखाई।
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मुख्य अतिथि ब्लाक प्रमुख राममिलन यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में परिषदीय विद्यालयों में तेजी से बदलाव आया है। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ स्कूलों को मूलभूत संसाधनों से लैस कर गुणवत्तायुक्त शिक्षा दिया जा रहा है। शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन लगन व निष्ठा से करें।
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खंड शिक्षा अधिकारी अर्जुन प्रसाद वर्मा ने परिषदीय विद्यालयों में संचालित योजनाओं को विस्तार से बताते हुए शिक्षकों से अप्रैल में ही शत प्रतिशत नामांकन कराने के लिए कहा। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक अमित सिंह ने किया। ब्लाॅक मंत्री व जिला कोषाध्यक्ष विपिन वर्मा, राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक विनोद पांडेय, भोलेंद्र यादव, आदर्श मणि त्रिपाठी, रतिभान चौधरी, रुदल प्रसाद मौजूद रहे।
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