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Sant Kabir Nagar News: गांव में पंचायत में सोशल ऑडिट टीम की बैठक हुई

Fri, 23 Oct 2026 12:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:03 AM IST
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A meeting of the social audit team was held at the village panchayat.
संवाद न्यूज एजेंसी
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बेलहर। विकास खंड बेलहर कला की ग्राम पंचायत समंथा, सियाकटाई, रमवापुर, सोनौरा गुमानराय में बृहस्तिवार को सोशल ऑडिट टीम की बैठक हुई। बैठक में ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों, मनरेगा कार्यों एवं संबंधित अभिलेखों की जानकारी साझा की गई।
बैठक में ग्राम पंचायत रमवापुर में देवेंद्र पति त्रिपाठी, ग्राम पंचायत समंथा में अश्विनी कुमार, ग्राम पंचायत सियाकटाई में आशुतोष कुमार बीआरपी, सोनौरा गुमानराय में धर्मात्मा पांडेय बीआरपी द्वारा ग्रामीणों के समक्ष पढ़कर गांव में हुए कार्यों को बताया।
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साथ ही ग्रामीणों से कार्यों की वास्तविक स्थिति, अभिलेखों और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर फीडबैक लिया गया। बैठक के दौरान ग्रामीणों को सोशल ऑडिट के उद्देश्य और प्रक्रिया की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। खुली बैठक में ग्रामीणों को अपनी आपत्ति, शिकायत अथवा सुझाव रखने का अवसर भी दिया गया।
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सोशल ऑडिट टीम ने ग्रामीणों से अपील की कि विकास कार्यों से संबंधित किसी भी अनियमितता की जानकारी होने पर उसे खुली बैठक में सामने लाएं, ताकि नियमानुसार उसका परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।
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