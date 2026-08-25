Sant Kabir Nagar News: अभियान में 6 वाहन सीज, 264 का चालान
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:26 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:26 PM IST
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संतकबीरनगर। प्रभारी यातायात परमहंस द्वारा पुलिस टीम के साथ जनपद में मॉडिफाई साइलेंसर लगे बुलेट वाहनों के विरुद्ध पटाखा वाहन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान मॉडिफाई साइलेंसर लगे पटाखा वाहन सहित कुल 6 वाहनों को सीज किया गया। इसके साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 264 वाहनों का चालान कर कुल 2,86,500 रुपये का शमन शुल्क वसूल किया गया। संवाद
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