Sant Kabir Nagar News: डीएलएड परीक्षा में शामिल हुए 3725 परीक्षार्थी

विज्ञापन



पहले दिन कोई भी नकलची हत्थे नहीं चढ़ा। डॉयट प्राचार्य डॉ. नरेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों पालियों में 4029 परीक्षार्थी नामांकित थे। उसमें से 3725 परीक्षार्थी उपस्थित हुए और 304 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। विज्ञापन

सभी केंद्रों पर परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। कही से कोई शिकायत नहीं मिली है। संवाद पहले दिन कोई भी नकलची हत्थे नहीं चढ़ा। डॉयट प्राचार्य डॉ. नरेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों पालियों में 4029 परीक्षार्थी नामांकित थे। उसमें से 3725 परीक्षार्थी उपस्थित हुए और 304 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए।सभी केंद्रों पर परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। कही से कोई शिकायत नहीं मिली है। संवाद

संतकबीरनगर। जिले के छह परीक्षा केंद्रों पर बुधवार को डीएलएड परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे।