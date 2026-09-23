Sant Kabir Nagar News: धार्मिक रीति- रिवाज से विवाह बंधन में बंधे 107 जोड़े

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत जनपद के मेंहदावल तहसील क्षेत्र के 107 जोड़ों का विवाह धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि विधायक मेंहदावल अनिल कुमार त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनांतर्गत बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव से हर गरीब के बेटियों की शादी संपन्न कराई जा रही है।उन्होंने कहा कि बेटियों की आकांक्षाओं को पूरी करने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा बेटी पैदा होने से लेकर शादी होने तक की जिम्मेदारी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वयं वहन कर रही है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विधायक अनिल त्रिपाठी व सीडीओ जयकेश त्रिपाठी नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया।इस अवसर पर उपायुक्त श्रम एवं रोजगार प्रभात द्विवेदी, जिला समाज कल्याण अधिकारी बृजेश कुमार सहित अधिकारी उपस्थित रहे।